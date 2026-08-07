Vergunningsaanvraag voor opslag en bouwfaciliteiten in Tilburg

In Tilburg is een vergunning aangevraagd voor opslag en bouwfaciliteiten aan de Vredeman de Vriesstraat. Het gaat om het plaatsen van een container en toilet vanwege bouwwerkzaamheden.

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De gemeente Tilburg heeft op 22 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor een vergunning aan de Vredeman de Vriesstraat 69. De aanvraag betreft het opslaan van roerende zaken, zoals een container en toilet, die nodig zijn voor bouwwerkzaamheden op deze locatie. Het zaaknummer van de aanvraag is Z2026-00009549.

De gemeente heeft tot 16 september 2026 de tijd om een besluit te nemen, maar deze termijn kan eventueel worden verlengd. Wanneer er een besluit is genomen, maakt de gemeente dit bekend. Op dit moment kan er geen bezwaar worden gemaakt tegen de aanvraag.