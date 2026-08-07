Omgevingsvergunning voor Sparrenlaan in Udenhout niet behandeld

Een aanvraag om een boom te verwijderen aan de Sparrenlaan in Udenhout is door de gemeente Tilburg buiten behandeling gesteld. Dit besluit volgt na een indiening op 1 juni 2026.

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De aanvraag betrof het verwijderen van een catalpa aan de Sparrenlaan 3, 5071CK in Udenhout. Het verzoek is ingediend onder zaaknummer Z2026-00006800, maar de gemeente heeft besloten deze niet verder te behandelen. Dit is vastgelegd in een officieel besluit.

Het buiten behandeling stellen van een aanvraag betekent dat deze niet verder wordt behandeld door de gemeente en geen goedkeuring of afwijzing krijgt. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een aanvraag niet wordt voortgezet, zoals het ontbreken van noodzakelijke informatie.