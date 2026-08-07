Evenementenvergunning Wilhelminapark Tilburg verleend

De burgemeester van Tilburg heeft een vergunning verleend voor het evenement 'Wilhelminapark viert de zomer'. Het evenement vindt plaats van woensdag 12 tot en met zondag 23 augustus 2026.

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Het evenement wordt gehouden in het Wilhelminapark en omvat twaalf dagen vol activiteiten. De tijden variëren: op enkele dagen loopt het programma door tot middernacht. De opbouw begint al op 5 augustus en duurt tot en met 11 augustus, terwijl de afbouw gepland staat van 24 tot en met 31 augustus. Tijdens deze periodes wordt gewerkt tussen negen uur 's ochtends en tien uur 's avonds.

De vergunning is verleend door de burgemeester van gemeente Tilburg. Het evenement is een viering van de zomer en zal verschillende dagen plaatsvinden in het Wilhelminapark. Activiteiten starten dagelijks om half tien 's ochtends.