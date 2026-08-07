Navigatie overslaan
Ontdek

Kermis Dommelen krijgt vergunning voor eind augustus

Vandaag om 09:58

De gemeente Valkenswaard heeft een vergunning verleend voor de Kermis Dommelen. Het evenement vindt plaats op 31 augustus en 1 september bij Bommel Party Centrum aan de Bergstraat.

Gevonden voor jou

Het besluit voor de vergunning is genomen op 5 augustus 2026. Het evenement wordt georganiseerd op locatie Bergstraat 33, 5551AW in Valkenswaard. De kermis is gekoppeld aan de overdracht van het Bommel Party Centrum.

Het dossiernummer van de vergunning is 0000508822. Het evenement valt onder de voorwaarden van de gemeente en mag uitsluitend plaatsvinden op de genoemde data.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Valkenswaard

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.