Kermis Dommelen krijgt vergunning voor eind augustus

De gemeente Valkenswaard heeft een vergunning verleend voor de Kermis Dommelen. Het evenement vindt plaats op 31 augustus en 1 september bij Bommel Party Centrum aan de Bergstraat.

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Het besluit voor de vergunning is genomen op 5 augustus 2026. Het evenement wordt georganiseerd op locatie Bergstraat 33, 5551AW in Valkenswaard. De kermis is gekoppeld aan de overdracht van het Bommel Party Centrum.

Het dossiernummer van de vergunning is 0000508822. Het evenement valt onder de voorwaarden van de gemeente en mag uitsluitend plaatsvinden op de genoemde data.