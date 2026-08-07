Meierijstad bespreekt bebouwingscontour jacht

Meierijstad organiseert op donderdag 8 oktober een bijeenkomst over de bebouwingscontour jacht. Deze vindt plaats in het gemeentelijke dienstverleningscentrum in Veghel. Tijdens de avond wordt de volgende versie van de contour besproken. De bijeenkomst start om half acht.

Gevonden voor jou

De gemeente Meierijstad werkt aan een nieuw omgevingsplan waarin ook een bebouwingscontour jacht moet worden opgenomen. Deze contour is een nieuwe vorm van regelgeving die eerder onderdeel was van de Wet natuurbescherming. De gemeente maakt geen regels over jacht of schadebestrijding zelf, maar integreert de contour als onderdeel van het omgevingsplan.

In oktober 2024 vond de eerste bijeenkomst plaats over dit onderwerp. Nu volgt een tweede bijeenkomst waarbij de nieuwste versie van de contour wordt besproken. De gemeente hoopt hiermee verder vorm te geven aan de wettelijke verplichting in het omgevingsplan.

Praktische details

De bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 8 oktober 2026 in het gemeentelijke dienstverleningscentrum aan het Stadhuisplein 1 in Veghel. Bezoekers worden om 19.20 uur ontvangen en het programma start om 19.30 uur. Aanmelding vooraf is noodzakelijk.

De bebouwingscontour jacht is een onderdeel van het bredere omgevingsplan van Meierijstad. Meer informatie over het omgevingsplan is te vinden op de website van de gemeente Meierijstad.