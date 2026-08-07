Meierijstad organiseert bijeenkomsten omgevingsplan

Meierijstad organiseert drie bijeenkomsten om nieuwe regels van het omgevingsplan toe te lichten. De bijeenkomsten vinden plaats in september in Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode.

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De gemeente Meierijstad werkt aan een nieuw omgevingsplan. Dit plan vervangt het tijdelijke omgevingsplan en bevat regels voor stedelijke woongebieden. Hoewel de achterliggende beleidsinhoud hetzelfde blijft, zijn er enkele verschillen in bijvoorbeeld bouwregels.

De nieuwe regels worden in 2027 eerst ingevoerd in drie gebieden: de wijk Boschweg-Noordoost in Schijndel, het dorp Boskant in Sint-Oedenrode en de wijk ’t Ven in Veghel. Daarna volgt gefaseerd de rest van het grondgebied. Om de veranderingen toe te lichten, organiseert de gemeente informatiebijeenkomsten.

Data en locaties

De bijeenkomsten vinden plaats op drie momenten. Op donderdag 10 september in Schijndel in ’t Bluumke aan de Papaverstraat 17, op maandag 14 september in Veghel bij Natuurtuin ’t Bundertje aan de Patrijsdonk 53a en op woensdag 16 september in zaal De Vriendschap aan de Pastoor Teurlingsstraat 30 in Sint-Oedenrode. Ontvangst is steeds om kwart over zeven ’s avonds en de bijeenkomsten starten om half acht.

Wie een bijeenkomst wil bijwonen, moet zich vooraf aanmelden. Dit kan via e-mail of telefonisch. Bij grote belangstelling kan de gemeente besluiten een extra bijeenkomst te organiseren.