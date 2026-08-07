Vergunningsaanvraag voor overkapping in Roosendaal

Voor een woning aan de Susannadonk in Roosendaal is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een overkapping.

Gevonden voor jou

De aanvraag is ingediend op 24 juli 2026 en gaat om een overkapping bij het adres Susannadonk 162 in Roosendaal. Het registratienummer van de aanvraag is 2026OPA049822.

Op afspraak is de ingediende vergunningaanvraag in te zien bij de publieksbalie van het stadskantoor. Bezwaar maken is nog niet mogelijk; dit kan pas zodra er een besluit is genomen over de aanvraag.