Bedrijfsruimte in Moerstraten mag uitbreiden

De gemeente Roosendaal heeft een vergunning verleend voor de uitbreiding van een bedrijfsruimte aan de Laagweg 2 in Moerstraten. Het besluit is op 3 augustus verstuurd.

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Het gaat om een uitbreiding van een bestaande bedrijfsruimte op de locatie Laagweg 2, 4727 SH Moerstraten. Het project valt onder een officiële omgevingsvergunning, met registratienummer 2026OPA048177.

Het besluit is namens burgemeester en wethouders van Roosendaal genomen. De vergunning maakt het mogelijk om op deze locatie aanpassingen door te voeren die binnen de gestelde richtlijnen vallen.