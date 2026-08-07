Vergunningsaanvraag voor bijgebouw in Roosendaal

Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor een bijbehorend bouwwerk aan de Charitasstraat 31 in Roosendaal.

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Op 25 juli 2026 is een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning op de locatie Charitasstraat 31, 4702 ZL Roosendaal. Het gaat om het oprichten van een bijbehorend bouwwerk.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2026OPA049824. Inwoners kunnen de aanvraag op afspraak inzien bij de publieksbalie van het stadskantoor. Bezwaar maken is pas mogelijk nadat er een besluit op de aanvraag is genomen.