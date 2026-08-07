Halloween Experience aangevraagd voor Tolberg-Oost in Roosendaal

Er is een vergunning aangevraagd voor het evenement Halloween Experience op 24 oktober in Tolberg-Oost, Roosendaal.

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De aanvraag voor het evenement werd op 30 juli ingediend en heeft registratienummer 2026AEV049915. Het gaat om een Halloween Experience die op zaterdag 24 oktober 2026 plaats moet vinden in de wijk Tolberg-Oost in Roosendaal.

Op dit moment is de vergunning nog niet verleend. Inwoners kunnen de aanvraag inzien bij de publieksbalie van het stadskantoor, maar bezwaar maken is pas mogelijk nadat er een besluit is genomen.