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Autoverkoopbedrijf mag zich vestigen in Roosendaal
Vandaag om 10:04
Op de Watermolenstraat in Roosendaal is een vergunning verleend voor een autoverkoopbedrijf. Het besluit is op 30 juli 2026 verzonden.
De omgevingsvergunning maakt het mogelijk dat het bedrijf zich kan vestigen op Watermolenstraat 4, 4708 AN in Roosendaal. De aanvraag heeft registratienummer 2026OPA046977 gekregen.
Met de vergunning mag een autoverkoopbedrijf op deze locatie worden gestart. Het besluit is genomen door burgemeester en wethouders van Roosendaal.
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