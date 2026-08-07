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Evenement Stand in Harmony op 8 augustus in Roosendaal
Vandaag om 10:04
Op zaterdag 8 augustus vindt het evenement Stand in Harmony plaats bij The Loods in Roosendaal. De vergunning hiervoor is op 30 juli verleend.
Het evenement wordt gehouden aan de Oostelijke Havendijk 13b in Roosendaal. The Loods is de locatie waar de activiteiten plaatsvinden.
Het besluit om de vergunning te verlenen is op 30 juli verstuurd. Het registratienummer van de aanvraag is 2026AEV049893. Stand in Harmony staat gepland voor zaterdag 8 augustus.
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