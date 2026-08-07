Gevelwijziging aangevraagd voor pand in Roosendaal

Er is een aanvraag ingediend om de gevel van een pand aan Boulevard 117 in Roosendaal te wijzigen. Het gaat om een omgevingsvergunning die op 27 juli 2026 is geregistreerd.

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De aanvraag betreft het wijzigen van de gevel van een pand aan Boulevard 117 in Roosendaal. Dit is vastgelegd onder registratienummer 2026OPA049828.

De aanvraag werd op 27 juli 2026 ingediend en is momenteel in behandeling. Inwoners kunnen de aanvraag op afspraak inzien bij de publieksbalie van het stadskantoor.