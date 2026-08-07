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Echt Veldhovenz ON ICE: aanvraag voor winterevenement
Vandaag om 10:05
Van 4 december tot 3 januari wil Veldhoven winterevenement Echt Veldhovenz ON ICE organiseren op De Plaatse.
De gemeente Veldhoven heeft een aanvraag ontvangen voor het organiseren van Echt Veldhovenz ON ICE. Dit winterevenement is gepland van 4 december 2026 tot en met 3 januari 2027 en zou plaatsvinden op De Plaatse.
De aanvraag is op 16 juli 2026 ingediend en geregistreerd onder nummer VHZ2026-01281. Het betreft een evenement waarbij de gemeente de gebruikelijke procedures volgt. De aanvraag zelf ligt niet ter inzage, maar kan op verzoek worden ingezien bij de afdeling Fysiek Domein.
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