Echt Veldhovenz ON ICE: aanvraag voor winterevenement

Van 4 december tot 3 januari wil Veldhoven winterevenement Echt Veldhovenz ON ICE organiseren op De Plaatse.

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De gemeente Veldhoven heeft een aanvraag ontvangen voor het organiseren van Echt Veldhovenz ON ICE. Dit winterevenement is gepland van 4 december 2026 tot en met 3 januari 2027 en zou plaatsvinden op De Plaatse.