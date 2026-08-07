GLOW Veldhoven gepland van 7 tot en met 14 november

GLOW Veldhoven heeft een aanvraag ingediend voor een evenementroute door Veldhoven-Dorp van 7 tot en met 14 november 2026.

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Het lichtkunstfestival GLOW Veldhoven wil in november een route organiseren door Veldhoven-Dorp. De route start op de parkeerplaats De Plaatse en loopt door het dorp. De aanvraag voor het evenement is op 8 mei 2026 bij de gemeente binnengekomen.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer VHZ2026-00764. Het evenement is gepland van zaterdag 7 november tot en met zaterdag 14 november 2026. De volledige aanvraag is niet openbaar, maar kan op verzoek worden ingezien bij de gemeente Veldhoven.