Vergunning verleend voor overkapping bij woning in Deurne

De gemeente Deurne heeft een vergunning verleend voor een overkapping bij een woning aan Pothuis 8. Het gaat om een bouwactiviteit bij de entree van de woning.

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Op woensdag 5 augustus 2026 heeft de gemeente Deurne besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een overkapping bij de entree van een woning op Pothuis 8. Deze aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer HZ-2026-1081.

De vergunning heeft betrekking op een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. Het besluit en bijbehorende documenten zijn beschikbaar, maar de aanvraag kan niet meer worden ingezien via een website of e-mailadres.