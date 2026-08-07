Omgevingsvergunning voor brocantewinkel in Deurne alsnog verleend

De gemeente Deurne heeft op 4 augustus besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor een brocante- en meubelwinkel aan de Liesselseweg 120a.

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Het besluit vervangt een eerdere afwijzing en volgt op een bezwaarschrift dat was ingediend. De vergunning maakt het mogelijk om op de locatie een winkel te openen die zich richt op woninginrichting, waaronder meubels en brocante. Daarbij wordt afgeweken van de regels in het omgevingsplan.

De zaak is geregistreerd onder nummer HZ-2025-1716. Belanghebbenden hebben zes weken de tijd om bezwaar te maken tegen het besluit. Het volledige besluit en bijbehorende stukken zijn beschikbaar voor inzage.