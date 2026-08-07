Omgevingsvergunning aangevraagd voor bedrijfsgebouw in Liessel

De gemeente heeft een aanvraag ontvangen voor een bedrijfsverzamelgebouw aan Snoertsebaan 15a in Liessel. Het gaat om een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten.

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Op 3 augustus 2026 heeft de gemeente een aanvraag geregistreerd onder nummer HZ-2026-1186. De aanvraag betreft de bouw van een bedrijfsverzamelgebouw op de locatie Snoertsebaan 15a. Dit valt onder een omgevingsplanactiviteit, wat betekent dat het om bouwwerkzaamheden gaat.

De gemeente zal de aanvraag beoordelen binnen de gebruikelijke termijn van acht weken. Deze termijn kan met zes weken worden verlengd of tijdelijk worden opgeschort als aanvullende informatie nodig is van de aanvrager.