Vergunningsaanvraag voor dakkapel in Best

De gemeente Best heeft een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het plaatsen van een dakkapel op de voor- en achtergevel van een woning aan de Kloofbeitel.

Gevonden voor jou

Op 5 augustus 2026 is de aanvraag ingediend voor de woning aan Kloofbeitel 6, 5684KX in Best. De werkzaamheden vallen onder een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. Het dossiernummer van deze aanvraag is Z2026-00001494.

De gemeente neemt uiterlijk op 30 september 2026 een besluit over het verlenen van de vergunning. Als de beoordeling meer tijd nodig heeft, kan de beslissing met maximaal zes weken worden uitgesteld. Deze verlenging wordt op dezelfde manier bekendgemaakt als de aanvraag.