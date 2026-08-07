Advertentie
Container wordt geplaatst aan Willem de Zwijgerweg in Best
Vandaag om 10:05
Vanaf 10 augustus wordt een container geplaatst aan de Willem de Zwijgerweg in Best. De gemeente heeft hierover op 3 augustus een melding ontvangen.
De container komt te staan bij Willem de Zwijgerweg 219 in Best en blijft daar tot 1 september. Het dossiernummer van de melding is Z2026-00001484.
Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt. De gemeente Best is verantwoordelijk voor de afhandeling van de melding.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie