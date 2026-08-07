Woningbouwprojecten in Nuenen eerder op wachtlijst voor stroom

Burgemeester en wethouders van Nuenen hebben een proces vastgesteld waarmee woningbouwprojecten sneller op de wachtlijst voor een elektriciteitsaansluiting geplaatst kunnen worden. Vanaf 1 oktober kunnen zij projecten aanmelden bij de netbeheerder. De gemeente stelt hiervoor beleidsregels op.

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Door een tekort aan transportcapaciteit voor elektriciteit, ook wel netcongestie genoemd, komen woningbouwprojecten sinds 1 juli 2026 op een wachtlijst. Gemeenten mogen projecten waarvan de bouw binnen tien jaar start eerder aanmelden. Voor projecten die binnen vijf jaar beginnen, is het mogelijk om prioriteit aan te vragen.

Vanaf 11 augustus 2026 kunnen projecten via een digitaal loket op de website van de gemeente Nuenen worden aangemeld. De uiterste datum hiervoor is 31 augustus. Ook projecten die al bekend zijn bij de gemeente moeten opnieuw worden aangemeld. Op 1 september worden de beleidsregels vastgesteld die bepalen hoe de volgorde binnen de wachtlijst wordt bepaald.

De definitieve volgordelijst wordt op 18 september vastgesteld. Daarna kunnen aanvragen vanaf 1 oktober groepsgewijs worden ingediend bij netbeheerder Enexis. Meer informatie over het proces en de benodigde bewijslast is te vinden op de website van de gemeente Nuenen.