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Vergunningsaanvraag voor evenement op Jagersweg in Vught

Vandaag om 10:10

Op 25 juli heeft de gemeente Vught een aanvraag ontvangen voor een evenementenvergunning. Het gaat om de "strijd om de gouden tuinkabouter" op 9 en 10 oktober.

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Burgemeester en wethouders van Vught hebben op 25 juli een aanvraag ontvangen voor een evenementenvergunning. Het evenement "De strijd om de gouden tuinkabouter" staat gepland op maandag 9 en dinsdag 10 oktober 2026 aan de Jagersweg.

De details van de aanvraag zijn geregistreerd onder nummer Z26 - 310936. Het is nog niet bekend of de vergunning wordt verleend.

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