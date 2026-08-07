Helmond Sport en Rayan Boulahrouz beëindigen samenwerking

Helmond Sport en verdediger Rayan Boulahrouz hebben besloten hun samenwerking te beëindigen. Het besluit komt vlak voor de start van het nieuwe seizoen. Volgens de club is de keuze in goed overleg gemaakt.

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Rayan Boulahrouz vertrekt bij Helmond Sport kort voordat de competitie begint. De samenwerking tussen de verdediger en de club bleek na een evaluatie niet de juiste match te zijn. Dit is besloten na zorgvuldig overleg tussen beide partijen.

De technisch manager van Helmond Sport, Dirk Jan Derksen, geeft aan dat er veel energie is gestoken in de jonge voetballer. Toch kwamen beide partijen tot de conclusie dat het beter is om ieder zijn eigen weg te gaan. Dit besluit is open besproken en gezamenlijk genomen.

Succeswens voor Boulahrouz

Helmond Sport bedankt Rayan Boulahrouz voor zijn inzet en wenst hem veel succes in de toekomst, zowel op sportief als persoonlijk vlak. Het nieuws komt op een moment dat de club druk bezig is met de voorbereiding op het nieuwe seizoen.