Auto ramt geparkeerde auto's en slaat over de kop, bestuurder gewond

Een auto is vrijdagochtend over de kop geslagen op de Professor Asserweg in Waalwijk. De automobilist is daarbij gewond geraakt. De auto raakte bij het ongeluk ook nog twee geparkeerde auto's.

De automobilist botste eerst tegen een blauwe auto aan, waardoor het wiel afbrak. Ook een tweede auto die geparkeerd stond kon niet worden ontweken.

De bestuurder is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van het letsel is niets bekend.

Onduidelijk is hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De weg is in beide richtingen afgesloten. Het is niet bekend wanneer de weg weer open gaat.