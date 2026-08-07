Ontdek sport en cultuur in Prinsenbeek

Op zaterdag 22 augustus presenteren sport- en cultuurverenigingen uit Prinsenbeek zich tijdens de Open Dag Sport & Cultuur. Tussen één en vier uur ’s middags kunnen bezoekers in De Drie Linden kennismaken met diverse activiteiten, clinics en demonstraties. Deelname is gratis en geschikt voor jong en oud.

Gevonden voor jou

De Open Dag Sport & Cultuur biedt een unieke kans om nieuwe hobby's en sporten te ontdekken. Bezoekers kunnen rondkijken, vragen stellen en vooral zelf ervaren wat ze leuk vinden. Het evenement richt zich op kinderen, jongeren en volwassenen uit Prinsenbeek, Breda en omgeving.

Sportliefhebbers kunnen kennismaken met judo, badminton, tafeltennis, volleybal en Dynamic Tennis. Daarnaast zijn er culturele opties zoals zingen in een popkoor, muziek maken bij een harmonie of twirlen. Ook buitenschoolse opvang en kinderactiviteiten worden gepresenteerd.

Verenigingen en activiteiten

Onder andere Kuatsu Judo, Badmintonclub De Zwaluwen en Twirlvereniging Glitters Prinsenbeek zijn aanwezig. Trainers, leden en vrijwilligers staan klaar om uitleg te geven en je verder op weg te helpen. De activiteiten zijn laagdrempelig en er is geen ervaring nodig.

De open dag is een gezellige manier om te ontdekken wat de omgeving te bieden heeft. Zelfs als je niet actief op zoek bent naar een nieuwe hobby, kan het evenement onverwacht een nieuwe interesse aanwakkeren.

Praktische informatie

De Open Dag Sport & Cultuur vindt plaats op zaterdag 22 augustus in De Drie Linden, Heisprong 15 in Prinsenbeek. Het evenement duurt van één tot vier uur ’s middags en de toegang is gratis. Vooraf aanmelden is niet verplicht, maar wel handig voor praktische informatie.

Kom kijken, probeer iets nieuws en ontdek welke sport of hobby bij jou of je gezin past.