Werkzaamheden Hazeldonkse Zandweg en Afgebrande Hoef

Vanaf 31 augustus worden de Hazeldonkse Zandweg en Afgebrande Hoef in Zevenbergen afgesloten voor werkzaamheden. De afsluitingen duren tot eind december. Verkeer wordt omgeleid, maar fietsers en voetgangers kunnen op een deel van de route doorrijden.

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De gemeente Moerdijk en BAM Infra starten op maandag 31 augustus met ingrijpende werkzaamheden aan de Hazeldonkse Zandweg en de Afgebrande Hoef in Zevenbergen. Dit werk maakt deel uit van de ontwikkeling van het gebied Zevenbergen-Oost en de aanleg van de nieuwe bouwweg Verlengde Zuidrand. Ook worden kabels en leidingen aangepast. Door de werkzaamheden te combineren, kan de duur ervan worden beperkt.

De Hazeldonkse Zandweg is van 31 augustus tot en met 13 november afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Het gaat om een traject van ongeveer 300 meter tussen de brug over het Zwanengat en de rotonde bij Hazeldonkse Zandweg 34. Voetgangers en fietsers kunnen dit deel van de weg wel blijven gebruiken.

Omleidingen

Verkeer dat richting het centrum van Zevenbergen wil, wordt omgeleid via de Oostrand (N389) en de Prins Hendrikstraat. Automobilisten die naar Etten-Leur reizen, volgen dezelfde omleidingsroute in omgekeerde richting.

De Afgebrande Hoef is vanaf 31 augustus tot en met 31 december volledig afgesloten voor alle verkeer. De bestaande weg wordt hier verwijderd om plaats te maken voor de nieuwe bouwweg Verlengde Zuidrand. Verkeer richting de Markdijk wordt omgeleid via de Prins Hendrikstraat, Kristallaan en Generaal Allenweg.

De werkzaamheden zorgen tijdelijk voor verkeershinder, maar dragen bij aan de verdere ontwikkeling van het gebied rondom Zevenbergen. Automobilisten wordt geadviseerd rekening te houden met extra reistijd.