Poging brandstichting in bos bij Boxtel, peuken en houtskool ontdekt

In een bosgebied aan de Heult bij Boxtel heeft de brandweer donderdagavond sigarettenpeuken en stukjes houtskool gevonden. Volgens de brandweer is er geprobeerd een bosbrand te veroorzaken.

Alerte wandelaars zagen rond halfzeven 's avonds een smeulende boomstronk in het bos en waarschuwden de hulpdiensten. Die kon de boomstronk snel blussen.

Toen de brandweer de omgeving controleerde, om te zien of het vuur zich niet had verspreid, werden op nog veel meer plekken sigarettenpeuken en stukjes houtskool ontdekt.

In deze tijden van droogte zou hierdoor zomaar een bosbrand kunnen ontstaan.