Let op: A58 een week dicht tussen Breda en Roosendaal

De A58 tussen Breda en Roosendaal gaat vanaf zaterdagavond ruim een week dicht. Rijkswaterstaat voert onderhoud uit aan de snelweg en waarschuwt weggebruikers voor extra reistijd van een half uur.

De snelweg richting Roosendaal is van zaterdagavond 9 augustus 21 uur tot zondagochtend 17 augustus 5 uur afgesloten. Het gaat om het traject tussen knooppunt Princeville bij Breda en knooppunt De Stok bij Roosendaal.

Verkeer kan omrijden via de A16 en A17. Langs de snelweg staan gele borden die de omleidingsroute aangeven.

Nieuw asfalt

Het is de tweede keer deze zomer dat dit gedeelte van de A58 dicht gaat voor onderhoud. Tijdens de werkzaamheden krijgt de snelweg tussen Roosendaal en Etten-Leur in beide richtingen nieuw asfalt en wordt het wegdek van verschillende op- en afritten vernieuwd. Ook voert Rijkswaterstaat onderhoud uit aan bermen en vangrails langs de weg.

De werkzaamheden vinden zoveel mogelijk plaats tijdens de zomervakantie. In deze periode is het rustiger op de weg.