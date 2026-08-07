Italiaanse Aurora (25) werd radeloos na maandenlange kamerzoektocht

Vijf maanden lang begon iedere ochtend voor Aurora Pavone (25) op dezelfde manier: telefoon aan en opzoek naar een studentenkamer. Na een frustrerende zoektocht vol afwijzingen, 'Dutch only'-advertenties, onbereikbare hospiteeravonden en angst voor oplichting heeft de Italiaanse student uiteindelijk woonruimte gevonden in Tilburg. Ze vertelt ons over haar tegenslagen.

'Dutch only' Tijdens haar zoektocht stuitte Aurora keer op keer op advertenties waarin stond dat alleen Nederlandse studenten welkom waren, de zogenoemde 'Dutch only'-kamers. Daarmee viel ze direct af, nog voordat ze zichzelf kon voorstellen. "Ik weet niet meer wat ik moet doen. Ik ben radeloos", vertelde ze destijds.

"Ik heb me bij meer dan honderd kamers aangemeld, maar ik heb maar vijftien reacties ontvangen. Grotendeels afwijzingen", vertelt ze. Slechts twee studentenhuizen wilden een online kennismakingsgesprek voeren. Bij een ander huis moest ze persoonlijk langskomen voor een hospiteeravond, iets wat vanuit Italië simpelweg niet haalbaar was.

Aurora is 25 jaar en studeert Digital Humanities aan de universiteit van Venetië. Eind augustus begint ze aan een Erasmussemester aan Tilburg University. Mogelijk blijft ze daarna nog voor een stage in Nederland. Maar voordat ze aan haar studie kon beginnen, moest ze eerst een plek vinden om te wonen. En dat bleek een enorme uitdaging.

Ook wanneer zo'n eis niet expliciet werd genoemd, liep ze regelmatig tegen dezelfde voorkeur aan. Ze nam contact op met verhuurders of studentenhuizen, maar kreeg vaak te horen dat uiteindelijk toch voor een Nederlandse student was gekozen. "Je voelt je op zo'n moment wel een beetje buitengesloten."

Ook de platforms die speciaal bedoeld zijn voor internationale studenten boden volgens haar weinig zekerheid. Om te kunnen reageren moest ze vaak eerst betalen voor een account, terwijl populaire kamers soms meer dan honderd reacties kregen. "Het voelt als een verspilling van mijn tijd en geld, omdat er zoveel aanmeldingen zijn."

Angst en onzekerheid

Naast de afwijzingen speelde nog een ander probleem. Aurora vond het lastig om in te schatten welke advertenties betrouwbaar waren en welke niet. Op Facebook zag ze meerdere verdachte advertenties en vermoedelijke nepaccounts voorbijkomen, waarbij ze onder druk werd gezet om een contract te tekenen. Daardoor was ze voortdurend bang om slachtoffer te worden van oplichting.

De zoektocht beheerste maandenlang haar dagelijks leven. Iedere ochtend begon ze met het controleren van nieuwe advertenties. Gedurende de dag hield ze woningplatforms en Facebookgroepen in de gaten, uit angst een kans te missen. "Het bezorgt me een constant gevoel van angst en stress", legde ze uit.

Meer ondersteuning voor internationale studenten

Aurora begrijpt dat de woningnood in Nederland groot is en dat studentenhuizen vaak veel reacties krijgen op een kamer. Toch denkt ze dat er meer oog kan zijn voor de positie van internationale studenten. Zo zouden studentenhuizen vaker open kunnen staan voor online hospiteergesprekken. Veel internationale studenten wonen nog in het buitenland en kunnen niet zomaar naar Nederland reizen voor een kennismaking

Ook ziet ze een rol voor onderwijsinstellingen en meer betrouwbare woningplatforms, zodat internationale studenten minder afhankelijk zijn van Facebookgroepen of commerciële verhuurders.

Vorige week heeft Aurora eindelijk een kamer gevonden en kan ze zich richten op haar semester in Tilburg. Toch hoopt ze dat de zoektocht naar woonruimte voor toekomstige internationale studenten minder lastig zal zijn dan die voor haar was.