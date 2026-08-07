Gratis hulp voor ondernemers in Heusden

Ondernemers in Heusden kunnen gratis gebruikmaken van ondersteuning via Midpoint Brabant. Gemeente Heusden werkt samen met dit programma om bedrijven te helpen groeien en toekomstbestendig te ondernemen. Er zijn workshops, advies en netwerkbijeenkomsten. Experts staan klaar voor vragen over bijvoorbeeld digitalisering, financiering en personeel.

Gevonden voor jou

Midpoint Brabant biedt een breed scala aan diensten en activiteiten voor ondernemers die gevestigd zijn in Heusden. Het programma is bedoeld om bedrijven te ondersteunen bij groei, innovatie en verduurzaming. Onder andere workshops, seminars en netwerkbijeenkomsten maken deel uit van het aanbod.

De samenwerking tussen Midpoint Brabant en de gemeente Heusden richt zich op uiteenlopende onderwerpen die belangrijk zijn voor ondernemers. Denk aan financieringsadvies, digitalisering en personeelsbeleid. Ook voor de maakindustrie zijn er specifieke mogelijkheden. Experts van Midpoint Brabant staan klaar om mee te denken over praktische oplossingen.

Gratis en toegankelijk

Het aanbod van Midpoint Brabant is gratis toegankelijk voor Heusdense ondernemers en hun medewerkers. Dit maakt het interessant voor bedrijven die willen groeien of toekomstbestendig willen ondernemen, maar daarbij ondersteuning nodig hebben. Daarnaast biedt het programma inspiratie en nieuwe inzichten tijdens bijeenkomsten.

Ondernemers die meer willen weten over de mogelijkheden kunnen het programma-aanbod van Midpoint Brabant bekijken. Er zijn verschillende thema's en diensten beschikbaar om bedrijven verder te helpen. Meer informatie hierover vind je op de website van Midpoint Brabant.

De gemeente Heusden benadrukt dat alle ondernemers in de regio welkom zijn om gebruik te maken van deze gratis ondersteuning. Voor vragen of meer details kun je contact opnemen met de gemeente via hun officiële kanalen.