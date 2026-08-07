Bosz wil minder tegengoals zien bij PSV: nieuwe aanwinsten niet inzetbaar

PSV-trainer Peter Bosz hoopt dat zijn ploeg dit seizoen beter gaat verdedigen. De landskampioen begint morgen in Eindhoven aan het nieuwe Eredivisieseizoen met een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. Nieuwe versterkingen ontbreken nog.

PSV kreeg vorig seizoen 45 doelpunten tegen in de competitie. Ondanks die cijfers veroverden de Eindhovenaren wel de landstitel.

"Ook dit jaar zullen we doelpunten tegen krijgen, dat is zeker. Ik hoop alleen dat het er minder zullen zijn dan vorig seizoen", zei Bosz vrijdag op sportcomplex De Herdgang.

De voorbereiding op het nieuwe seizoen eindigde vorige week in mineur met een forse nederlaag tegen AZ in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. PSV verloor met 4-0, maar Bosz wil daar niet te lang bij stilstaan.

"We kijken niet terug, maar vooruit. We moeten winnen", aldus de trainer.

Sano en Kostic ontbreken

Tegen Fortuna kan Bosz nog geen beroep doen op twee zomeraanwinsten. Middenvelder Kodai Sano, die moet overkomen van NEC, is nog niet definitief vastgelegd. Ook verdediger Filip Kostic ontbreekt, omdat zijn werkvergunning nog niet rond is.

Ook Joey Veerman en Sergiño Dest zijn zaterdag niet beschikbaar. Beide spelers zijn geschorst voor de eerste competitiewedstrijd van het seizoen.

PSV maakt zich klaar voor het nieuwe seizoen. In de podcast 'Transferzomer van PSV' houden Mark en Yannick je op de hoogte van alle spelers die komen en gaan: