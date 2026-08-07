FC Eindhoven opent seizoen tegen Jong AZ

FC Eindhoven begint maandagavond het nieuwe seizoen met een uitwedstrijd tegen Jong AZ. Het duel wordt gespeeld op het AFAS Trainingscomplex in Wijdewormer. De ploeg van Jan Poortvliet hoopt de sterke reeks in openingswedstrijden voort te zetten. Voor nieuwkomer Siegert Baartmans wordt het zijn officiële debuut in het blauw-wit.

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Het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie start maandagavond voor FC Eindhoven met een lastige uitwedstrijd tegen Jong AZ. De Alkmaarse beloften hebben een goede voorbereiding achter de rug, waarin ze vijf keer wonnen en één keer gelijkspeelden. Toch heeft FC Eindhoven vertrouwen in een goede start, mede dankzij de statistieken: in de laatste zeven seizoenen verloor de club geen enkele openingswedstrijd.

Ook de resultaten tegen Jong AZ bieden hoop. Vorig seizoen won FC Eindhoven beide confrontaties met de Alkmaarse ploeg. Als dat maandagavond opnieuw lukt, boekt de ploeg voor het eerst in de geschiedenis drie opeenvolgende zeges op Jong AZ.

Debuut voor Baartmans

Voor Siegert Baartmans wordt de wedstrijd extra bijzonder. De aanvaller, die dit seizoen wordt verhuurd door Willem II, maakt zijn officiële debuut voor de Blauw-Witten. Baartmans kijkt met een goed gevoel terug op zijn eerste weken bij de club en hoopt dit seizoen veel speelminuten te maken en tot doelpunten te komen.

De eerste oefenwedstrijden waren voor Baartmans vooral een kwestie van wennen. Hij kon nog niet laten zien wat hij in huis heeft, maar vanaf maandag wil hij daar verandering in brengen. Met zijn sterke spel in de lucht heeft Baartmans een opvallende kwaliteit: vorig seizoen won hij gemiddeld 6,8 luchtduels per negentig minuten, een prestatie waarmee hij derde eindigde in de competitie.

Interessante test

Het duel met Jong AZ belooft ook statistisch gezien interessant te worden. Beide ploegen scoorden vorig seizoen opvallend vaak van buiten het strafschopgebied. Jong AZ maakte vijftien doelpunten op die manier, FC Eindhoven veertien. Bovendien is Jong AZ thuis op maandagavond bekend om zijn wisselende teamsamenstellingen, wat de uitdaging extra groot maakt.

FC Eindhoven trapt af op het AFAS Trainingscomplex in Wijdewormer. De wedstrijd begint om acht uur ’s avonds. Het team hoopt de sterke reeks in openingswedstrijden voort te zetten en het seizoen 2026-2027 goed te beginnen.