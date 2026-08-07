Extra maatregelen moeten vrachtverkeer Merwedebrug terugdringen

Rijkswaterstaat gaat aanvullende maatregelen nemen om het aantal vrachtwagens en touringcars dat over de verzwakte Merwedebrug rijdt terug te dringen. Er worden borden geplaatst bij grensovergangen, boven en langs de weg en bij op- en afritten. Welke tekst er op die borden komt te staan is nog niet duidelijk, zegt een woordvoerder.

Sinds 18 juli is het voor vrachtwagens en touringcars verboden gebruik te maken van de brug, die Zuid-Holland en Noord-Brabant verbindt en waar de A27 overheen gaat. Het daaropvolgende weekend installeerde RWS camera's om overtreders te registreren.

In de eerste week werden er 1118 boetes uitgeschreven, meldde het Centraal Justitieel Incassobureau vrijdag. "Het doel is het aantal vrachtwagens en touringcars naar nul te krijgen", zegt de woordvoerder. Maar vanwege internationale regelgeving kunnen vooralsnog alleen voertuigen met Nederlandse kentekens via het camerasysteem een boete krijgen.

Vrachtwagens en touringcars met buitenlandse kentekens kunnen alleen beboet worden als ze door politie of boa's langs de weg worden gezet. Uit cijfers van Rijkswaterstaat over de eerste paar dagen na het plaatsen van de camera's bleek dat duizenden voertuigen zodoende nog onbeboet de brug overrijden.

Nieuwe cijfers zijn nog niet beschikbaar. Extra personeel om vrachtwagens staande te kunnen houden wordt vooralsnog niet ingezet. "Wij kijken voortdurend naar de situatie", zegt de woordvoerder. "Volgende week zullen er waarschijnlijk weer aanvullende maatregelen komen."

Hier lees je alle verhalen over de Merwedebrug.