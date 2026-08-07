Oplettende buurman helpt politie nepagent op heterdaad te betrappen

De politie van Breda heeft donderdag drie nepagenten aangehouden. De verdachten deden zich voor als rechercheurs en probeerden zo sieraden te stelen, schrijft het basisteam Markdal. Eén van hen werd op heterdaad betrapt.

Redactie Geschreven door

Dankzij een zeer oplettende buurman kon de politie een nepagent op heterdaad betrappen. De nepagent werd in het huis van het slachtoffer aangehouden. De politie vond in zijn zakken een wapen om mee te slaan en sieraden van de overleden partner van het slachtoffer.