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Oplettende buurman helpt politie nepagent op heterdaad te betrappen
Gisteren om 17:58 • Aangepast gisteren om 19:44
De politie van Breda heeft donderdag drie nepagenten aangehouden. De verdachten deden zich voor als rechercheurs en probeerden zo sieraden te stelen, schrijft het basisteam Markdal. Eén van hen werd op heterdaad betrapt.
Dankzij een zeer oplettende buurman kon de politie een nepagent op heterdaad betrappen. De nepagent werd in het huis van het slachtoffer aangehouden. De politie vond in zijn zakken een wapen om mee te slaan en sieraden van de overleden partner van het slachtoffer.
De andere twee oplichters werden door de politie aangehouden toen zij op de weg reden. Ook bij hen vond de politie sieraden. Volgens de politie konden de twee verdachten in verband worden gebracht met eerdere oplichtingszaken in Oisterwijk en Venlo. De politie sluit niet uit dat er meer slachtoffers zijn.
De drie verdachten zitten vast en worden verhoord. De politie doet verder onderzoek naar deze en mogelijk andere oplichtingszaken.
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