Zomervakantie in het AZC en een ontsnapte wallaby: dit mag je niet missen

Een theatergroep brengt leven in een rustige zomervakantie op het AZC, terwijl een voorbijganger onverwacht oog in oog staat met een ontsnapte wallaby. Dit zijn de vijf verhalen die je deze vrijdag niet mag missen.

Voor kinderen in asielzoekerscentra is de zomervakantie vaak een saaie periode vol verveling. Terwijl leeftijdsgenoten op reis gaan, blijven zij achter zonder veel afleiding. Het Wolkentheater brengt al meer dan dertig jaar uitkomst met een rondreizende circusvoorstelling langs azc's door heel Nederland. Donderdag mochten zo'n 50 van de 350 kinderen uit het azc in Gilze meedoen met 'Circus de Blauwe Olifant', compleet met jongleren, balanceren en een levensgrote blauwe olifant in de finale. Hier lees je het hele verhaal:

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PSV-middenvelder Joey Veerman krijgt alsnog een mildere straf voor zijn rode kaart in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. De aanklager van de KNVB heeft de oorspronkelijke straf van twee wedstrijden teruggebracht naar één wedstrijd schorsing en één voorwaardelijk. Veerman vloog er vorig weekend uit na een onbedoelde overtreding op AZ-aanvaller Mexx Meerdink, waarna PSV kansloos met 4-0 verloor. De middenvelder mist nu alleen de openingswedstrijd tegen Fortuna Sittard, een week later kan hij gewoon meedoen tegen Excelsior.

Check het hier:

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Vanaf volgende week woensdag kun je bij de Efteling instappen in een bijzondere pendelbus: een zelfrijdende bus die gasten gratis vervoert tussen de bushalte en de verschillende accommodaties van het park. Het is de eerste keer dat zo'n grote zelfrijdende bus in Brabant de openbare weg op gaat. Een chauffeur blijft wel aan boord zitten om in te kunnen grijpen als dat nodig is. De proef duurt acht weken en moet uitwijzen hoe bezoekers het zelfrijdende vervoer ervaren. Lees hier hun analyse:

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Een wandelaar keek vrijdagochtend raar op toen er plotseling een wallaby voorbij sprong op de Kleine Vliet in Veldhoven. Het dier blijkt al een halfjaar geleden te zijn ontsnapt uit Zoo Veldhoven en houdt sindsdien stand in de vrije natuur. De dierenambulance deed al zo'n twintig vergeefse pogingen om het beest te vangen - de wallaby is simpelweg te snel en te slim. Bij de dierentuin maken ze zich geen zorgen: het dier eet gras en ander groen en redt zich prima. Lees zijn verhaal hier: