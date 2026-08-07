Weer auto op de kop: oudere vrouw botst tegen geparkeerde auto in woonwijk

Voor de derde keer is vrijdag een auto op de kop beland. Dit keer gebeurde dat aan de Irenestraat in Sint-Michielsgestel. Een oudere vrouw sloeg met haar auto over de kop nadat ze midden in een woonwijk tegen een geparkeerde auto was gebotst. Eerder vrijdag belandden auto's op hun kop in Waalwijk en in Oudheusden.

Hoe de vrouw in Sint-Michielsgestel de geparkeerde auto kon raken, is niet duidelijk. Door de klap sloeg haar auto over de kop en kwam die ondersteboven tot stilstand. Beide auto's raakten flink beschadigd.

De vrouw is in een ambulanceauto nagekeken. Er is niets bekend over haar verwondingen. De politie nam een blaastest af, maar de uitslag daarvan is niet bekendgemaakt.

De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De botsing trok veel aandacht van omwonenden.

Nog twee auto's op de kop

In Waalwijk raakte de bestuurder twee geparkeerde auto's waardoor de wagen op z'n kop belandde. De bestuurder moest naar het ziekenhuis. In Oudheusden botsten twee rijdende auto's tegen elkaar waardoor één wagen op zijn kop eindigde. Een vrouw en een kind raakten gewond, zij moesten naar het ziekenhuis.