Dit is waarom je steeds meer zonnebloemvelden ziet in Brabant

Je komt ze steeds vaker tegen in het Brabantse landschap: uitgestrekte velden vol gele zonnebloemen. Mooi om te zien, maar de bloemen zijn er niet alleen voor het plaatje. Steeds meer boeren gebruiken ze als onderdeel van een wintervoedselakker: goed voor al het leven op aarde zoals voor vogels, insecten en andere dieren die er heel blij mee zijn.

Boerin Ans van der Velden uit Someren-Eind heeft vijf hectares met zonnebloemen staan. Wat je op het eerste oog misschien niet ziet, is dat er nog veel meer planten op staan. "We noemen dit een wintervoedselakker", legt ze uit. "Het is een pakket met zonnebloemen, allerlei soorten granen en korenbloemen. Een paar maanden geleden was het veld nog helemaal wit, toen stond de boekweit in bloei." De natuur is daar blij mee. "In de winter schuilen en eten vogels, insecten, hazen en fazanten hier. Daarnaast gebeurt er ook onder de grond een heleboel. De planten wortelen diep en maken daarmee de bodem lekker soepel en losser. Het stikt daar van de muizen, mollen, schimmels en bacteriën."

Ook als de zonnebloemen zijn uitgebloeid, blijven ze onderdeel van het veld. De stengels worden door de grond opgenomen. Na verloop van tijd kan de grond weer worden gebruikt voor andere gewassen.

Op de zonnebloemvelden staan ook verschillende graan- en korensoorten (foto: Wilco Zonneveld).

Compensatie

Van der Velden is naast boerin ook bestuurslid van BoerenNatuur, de organisatie van agrarische collectieven die zich bezighouden met agrarisch natuur- en landschapsbeheer. "Sinds tien jaar geeft BoerenNatuur subsidies uit aan boeren om de biodiversiteit te stimuleren met dit soort zonnebloemvelden", vertelt ze. "Veldcoördinatoren gaan in verschillende gebieden op zoek naar boeren om te vragen of er zulke velden aangelegd kunnen worden. Daarmee is er een beweging op gang gekomen en zie je ze dus ook steeds meer." Volgens Van der Velden is de overheid de laatste jaren bezig dit alles fors te stimuleren, waardoor meer boeren instappen. "Ik denk dat elke boer natuur in het hart heeft, maar er moet natuurlijk ook een boterham verdiend worden. Op deze manier voorzie je de natuur van voedsel en zorg je voor meer biodiversiteit, en dat wordt gecompenseerd. Het is een win-winsituatie." Van der Velden verwacht dat we in Brabant de komende jaren steeds meer van dit soort velden gaan tegenkomen. De klimaatverandering helpt daarin ook mee: zonnebloemen kunnen goed tegen warmte en droogte. "Maar ik denk dat we 'zonnebloemland' Frankrijk nog lang niet gaan inhalen", glimlacht ze. "Daar worden zonnebloemen echt geteeld voor de productie van zaad of olie. Hier is dat nog niet het geval."