Bestuurster rijdt tegen verkeersbord en muur: zes keer te veel alcohol op

Een 48-jarige vrouw heeft vrijdagavond met haar auto een verkeersbord en een tuinmuur geramd aan de Burgemeester Notermansstraat in Best. Ze bleek bijna zes keer de toegestane hoeveelheid alcohol te hebben gedronken.

Agenten die afkwamen op de melding van de schade zagen al snel dat de vrouw wankel ter been was, bloeddoorlopen ogen had en met een dubbele tong sprak. Daarom besloten ze een blaastest af te nemen, schrijft de politie van Best op sociale media.

De vrouw moest mee naar het politiebureau voor een ademanalyse. Daaruit bleek dat ze bijna zes keer de toegestane hoeveelheid alcohol had gedronken. Haar rijbewijs is ingenomen.