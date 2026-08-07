RKC Waalwijk wint laatste oefenwedstrijd met 3-0

RKC Waalwijk heeft zondagmiddag in het Mandemakers Stadion de laatste oefenwedstrijd van de voorbereiding gewonnen. Het team versloeg het Griekse AE Kifisia met 3-0. Rein van Hedel scoorde twee keer, terwijl Jesse van de Haar het derde doelpunt maakte. De overwinning was een afsluiting van de Open Dag in Waalwijk.

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RKC Waalwijk begon sterk aan de wedstrijd en kwam al vroeg op voorsprong dankzij Rein van Hedel. Hij kreeg de bal voor de goal en schoof deze beheerst binnen. Niet veel later was Azzeddine Dkidak dicht bij een tweede treffer, maar zijn schoten verdwenen naast het doel en in het zijnet.

Hoewel AE Kifisia steeds meer druk zette en kansen creëerde, wist keeper Niek Schiks zijn doel schoon te houden. Vlak voor rust bouwde RKC Waalwijk de voorsprong uit. Een voorzet van Faissal Al Mazyani werd via Jesse van de Haar in het net gewerkt, waardoor de ploeg met een comfortabele 2-0 de kleedkamer opzocht.

Tweede helft

Na rust kwam AE Kifisia sterker voor de dag en zocht de aanval. Toch waren de eerste grote kansen voor RKC Waalwijk. Keyan Varela zag zijn poging geblokt worden en Haye van Gemert raakte de paal. De Grieken bleven aandringen, maar keeper Niek Schiks en verdediger Sven van der Plas voorkwamen een tegendoelpunt met belangrijke reddingen.

Het laatste woord was opnieuw voor Rein van Hedel. Hij scoorde zijn tweede doelpunt van de middag door vanuit het strafschopgebied raak te schieten in de rechterhoek. Hiermee werd de eindstand bepaald op 3-0, waarmee RKC Waalwijk de voorbereiding op het nieuwe seizoen winnend afsloot.

De opstelling van RKC Waalwijk bestond uit: Niek Schiks, Liam van Gelderen, Juan Castillo, Jochem Nap, Jesse van de Haar, Rein van Hedel, Keyan Varela, Tim van de Loo, Azzeddine Dkidak, Jordy de Wijs en Faissal Al Mazyani.