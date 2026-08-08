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Man betrapt fietsendieven en wordt neergestoken, slachtoffer gewond
Vandaag om 05:22 • Aangepast vandaag om 15:09
Twee fietsendieven hebben vrijdagnacht iemand gestoken met een mes in de Edisonlaan in Tilburg. Het slachtoffer zou hen betrapt hebben toen ze een fiets probeerden mee te nemen.
De hulpdiensten, die rond kwart over drie 's nachts werden gebeld, vonden de gewonde. Deze is naar een ziekenhuis gebracht, maar zou niet in levensgevaar zijn. De politie is een onderzoek gestart.
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