Bewoner loopt hoofdwond op bij gewapende overval, dader bloedde aan oor

Bij een gewapende overval in een huis aan de Van Meelstraat in Helmond heeft vrijdagnacht een van de bewoners een hoofdwond opgelopen. Hij is naar een ziekenhuis gebracht.

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De overval vond rond kwart over twaalf 's nachts plaats. Toen werd er aangebeld bij het huis. Voor de deur stonden toen twee jonge mannen. Toen de bewoner de deur open deed, kreeg hij meteen meerdere klappen. Hij werd bedreigd met een mes en een vuurwapen.

Er ontstond een worsteling. De vrouw van de bewoner kwam haar man te hulp. Samen slaagden ze erin de overvallers te verjagen. De man hield aan de worsteling een hoofdwond over en werd naar een ziekenhuis gebracht voor behandeling. Zijn vrouw raakte lichtgewond. Hun kleindochter, die op het moment van de overval boven lag te slapen, kreeg van de overval niets mee. Agenten hebben haar een knuffelbeer gegeven.

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Overvaller gewond

De gewonde bewoner schat de overvallers zo'n 18 jaar oud. Ze droegen op het moment van de overval zwarte kleren. De ene man was duidelijk langer dan de andere. De kleinste van de twee droeg een bivakmuts. Vermoedelijk is deze laatste tijdens de worsteling met het slachtoffer ook gewond geraakt. Toen hij vluchtte, bloedde hij behoorlijk aan een oor.