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Explosie verwoest voordeur, ruiten en rolluik van huis in Breda

Vandaag om 05:43 • Aangepast vandaag om 08:59
Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.

Bij een huis aan de Namenstraat in Breda is vrijdagnacht een explosief ontploft. De schade aan het huis is aanzienlijk. Onder meer een rolluik, ruiten en de voordeur  zijn verwoest. Op de stoep voor het huis lagen diverse brokstukken.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De explosie vond rond halftwee 's nachts plaats. Buurtbewoners werden wakker van de harde knal en kwamen naar buiten om te zien wat er was gebeurd. 

De brandweer kwam naar de Namenstraat om de situatie te beoordelen en de omgeving veilig te stellen. Ook de politie kwam met meerdere eenheden naar het getroffen huis. De Namenstraat werd tijdelijk afgesloten voor onderzoek.

Agenten startten een buurtonderzoek en zijn op zoek naar camerabeelden van de omgeving rond het moment dat de ontploffing plaatsvond. Voor zover bekend raakte bij de explosie niemand gewond.

  • Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
    Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
  • Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.

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