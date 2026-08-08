Ontploffing bij huis in Drunen: schade aanzienlijk, gevel zwartgeblakerd

Een explosie heeft vrijdagnacht brand veroorzaakt bij een huis aan de Hazelaarstraat in Drunen. Ook de woning van de buren liep schade op. Door de harde knal, rond kwart over twee 's nachts, werden veel buurtbewoners wakker.

Een buurman bluste het vuur, maar de schade aan de gevel van het huis is aanzienlijk. Die is zwartgeblakerd. De bewoners van het huis, een moeder en haar twee volwassen zoons, raakten bij de ontploffing niet gewond. Ze zijn wel flink geschrokken.

Agenten zetten na de explosie de omgeving af en stelden sporen veilig. In de wijk werd gezocht naar camerabeelden rond het tijdstip van de ontploffing. Op een later moment zal een buurtonderzoek plaatsvinden.

Het is de politie niet duidelijk waarom juist dit huis doelwit was. Wij doen verder onderzoek. Mensen die in de rond het moment van de aanslag iets verdachts hebben gezien of mensen die zich verdacht gedroegen wordt gevraagd zich bij de politie te melden.