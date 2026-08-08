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Drie huurscooters in uur tijd in vlammen op in Bredase wijk Heuvel

Vandaag om 06:37 • Aangepast vandaag om 15:11
Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.

In de Bredase wijk Heuvel zijn vrijdagnacht drie huurscooters door brand verwoest. Bij die branden ontstond ook schade aan een auto en een schutting.  

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De eerste brand werd rond vijf uur 's nachts gemeld aan de Mgr. Zwijsenstraat. Daar was een huurscooter op de stoep geparkeerd. De auto die hier vlakbij stond, liep schade op aan een achterlicht. Dat smolt door de hitte. 

Zo'n vijftig meter verderop, aan de Dr. Struyckenstraat, vatte rond dezelfde tijd een tweede huurscooter vlam. Nog geen honderd meter daar vandaan, in een brandgang aan de Dr. Struyckenstraat, werd de derde brandende huurscooter ontdekt. Hier raakte ook een schutting zwaar beschadigd.

De politie doet onderzoeken is op zoek naar camerabeelden uit de omgeving rond het tijdstip waarop de branden werden ontdekt. Ook buurtbewoners en voorbijgangers die iets verdachts hebben gezien, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.

  • Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
    Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
  • Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.

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