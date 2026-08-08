Brand in chalet op vakantiepark Dierenbos in Vinkel

In een chalet op vakantiepark Dierenbos aan het Vinkeloord in Vinkel ontstond zaterdagochtend brand. Het vuur bleek te woeden in de vloer. Een overbuurman zag rook uit het dak van het chalet komen en waarschuwde de brandweer.

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Toen de brandweer aankwam, bleek het chalet volledig afgesloten. De brandweer forceerde de poort en de achterpui om het chalet binnen te kunnen komen.

De brandweer had het vuur snel onder controle, maar omdat het vuur diep in de vloer had gewoed, werd besloten een deel van de vloer open te zagen. Het ging om een uitzonderlijk dikke vloer met daaronder een isolatielaag. Ook daar bleek het vuur flink te hebben gewoed. Het losgezaagde deel van de vloer werd naar buiten gebracht en daar afgeblust. De politie heeft de situatie bekeken. Er werden geen aanwijzingen gevonden voor brandstichting. Er wordt daarom geen verder onderzoek ingesteld.