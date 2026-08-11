A4'tjes en eclipsbrillen: oogarts Stefan deelt tips voor de eclips

Op woensdag 12 augustus is in Nederland de grootste zonsverduistering sinds 1999 te zien. Rond 19.15 uur schuift de maan voor het eerst voor de zon, om 20.10 uur bereikt de verduistering haar hoogtepunt en verdwijnt bijna 90 procent van de zon achter de maan. Een indrukwekkend schouwspel, maar wie zonder de juiste bescherming kijkt, loopt een fors risico op oogschade.

Hiervoor waarschuwt oogarts Stefan Hartveldt van het ETZ in Tilburg. "Recht in de zon kijken is nooit een goed idee", zegt hij. Volgens Hartveldt kan het netvlies, "het filmrolletje van het oog", verbranden als je zonder bescherming naar de zon kijkt. Dat kan een blijvend litteken in het netvlies veroorzaken.

Permanente schade aan het netvlies

Hartveldt laat op zijn computer een oogmeting zien van een patiënt die bij de vorige zonsverduistering recht in de zon keek. Op het scherm zijn oranje bollen te zien die lijken op dooraderde sinaasappels. "Dit is de binnenkant van het oog", legt hij uit. "Hier in het midden zit het centrale deel van het netvlies, daar kijk je mee. En hier zie je een litteken in de laagjes van het netvlies. Dat gaat niet meer over."

Zo'n beschadiging heeft vervelende gevolgen, legt de oogarts uit. "Als je recht naar een bladzijde kijkt, naar precies de letter die je wil scherpstellen, zal je minder goed kunnen zien. Je moet er dan een beetje omheen kijken. Je zal altijd een vlek in het midden van je zicht hebben." Rechtstreeks in de zon kijken raadt Hartveldt dan ook altijd af, zonsverduistering of niet. "Op Instagram zie ik soms mensen die zeggen dat je dat wel moet doen", zegt hij. "Ik zou die mensen graag eens uitnodigen om uit te leggen waarom dat absoluut niet klopt."