Gans vliegt door voorruit van auto op A2: bestuurder gewond, gans overleden

Een automobilist is vrijdagmiddag gewond geraakt nadat een gans door de voorruit van de auto vloog. Dit gebeurde op de A2 bij Sint-Michielsgestel. "Dat was even schrikken", laat een agent weten op Instagram.

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Het opmerkelijke ongeluk werd zaterdagochtend gedeeld door de verkeerspolitie Oost-Brabant. De bestuurder is naar een ziekenhuis gebracht. De gans raakte de ruit aan de rechterkant en kwam daarna deels op de bijrijdersstoel en het middenconsole terecht. De vogel heeft de aanrijding niet overleefd.