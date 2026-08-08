NAC wint met 1-2 bij TOP Oss dankzij invallers

TOP Oss heeft vrijdagavond verloren van NAC Breda. Invallers Moussa Soumano en Pepijn Reulen zorgden voor de doelpunten die de wedstrijd met 1-2 beslisten. NAC behaalde hiermee hun eerste overwinning in de Keuken Kampioen Divisie.

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De wedstrijd tussen TOP Oss en NAC Breda werd pas in de laatste fase beslist. Het team uit Breda stond onder leiding van trainer Carl Hoefkens, die na afloop tevreden was met het resultaat, ondanks enkele verbeterpunten.

Volgens Hoefkens speelde zijn ploeg dominant, maar was er werk aan de winkel bij het afmaken van kansen. Hij benadrukte dat de kwaliteit van voorzetten en schoten beter moet. De trainer gaf aan dat het team nog automatismen mist, omdat zeven spelers geen minuten hebben gemaakt in de voorbereiding. Toch was hij blij met de drie punten en de impact van de invallers.

Invallers maken verschil

De invallers Moussa Soumano en Pepijn Reulen waren cruciaal voor NAC. Reulen scoorde het winnende doelpunt na een voorzet van Boyd Lucassen. Hij sprak na afloop over de vreugde van zijn beslissende bijdrage en zijn ambitie om een vaste waarde te worden binnen het team.

Voor NAC Breda is deze overwinning een belangrijke start in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg wist te profiteren van fouten bij TOP Oss en liet zien dat ook invallers een grote rol kunnen spelen in het verloop van de wedstrijd.

Met deze drie punten zet NAC een eerste stap in de competitie, terwijl TOP Oss terug moet naar de tekentafel om hun spel te verbeteren.