Transfer Kodai Sano naar PSV is rond: 'Hij levert een enorme intensiteit'

De transfer van Kodai Sano naar PSV is rond. Dat maakte de Eindhovense voetbalclub zaterdagmiddag bekend. PSV en NEC hadden donderdag al overeenstemming over de transfer, maar er moesten nog wat details worden geregeld. Dat liet even op zich wachten.

De 22-jarige middenvelder komt over van NEC, dé verrassing van vorig seizoen in de Eredivisie, en tekent in Eindhoven een contract tot de zomer van 2031. Hij gaat voetballen met rugnummer 24.

Sano betitelt deze transfer als de ideale vervolgstap in zijn carrière. “PSV is een topclub, dat zie je in alles. Bovendien spreken het karakter en de speelwijze van trainer Peter Bosz me erg aan. Hij spreekt ook nog een beetje Japans, vanwege zijn eigen verleden bij JEF United. Hartstikke leuk natuurlijk.”

NEC nam Sano in augustus 2023 over van het Japanse Fagiano Okayama . Een maand later maakte hij, uitgerekend tegen PSV, zijn officiële debuut voor de Nijmegenaren. In de loop van de jaren groeide hij bij NEC uit tot een dragende speler.

PSV had Sano al geruime tijd bovenaan de verlanglijst staan. “We zien hem als een nummer 6 met veel dynamiek in zijn spel”, legt directeur voetbalzaken Earnest Stewart van PSV uit. “Kodai kan een enorme intensiteit leveren, past perfect binnen de speelwijze van PSV en beschikt daarnaast over veel groeipotentie. Hij heeft, ondanks zijn jonge leeftijd, al laten zien dat hij onder druk kan presteren en verantwoordelijkheid durft te nemen. We zien Kodai als een zeer waardevolle versterking."

Sano ontbreekt zaterdagavond nog bij PSV, dat de nieuwe competitie dan start met een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. De werkvergunning van de Japanner is nog niet rond.