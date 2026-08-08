Magic schilderde zijn dakloze vrienden: 'Ze voelden zich eindelijk gezien'

Voor kunstenaar Magic van Heeswijk (26) uit Tilburg is het heel normaal om zwervers te helpen. Toen zijn dakloze vriend Ties vertelde dat zijn tenen er af waren gevroren en dat hij in elkaar geslagen was, wilde Magic hem met iets speciaals verrassen. "Ze schrokken ervan dat iemand zoiets voor ze doet."

Afgelopen winter zijn drie van Ties zijn tenen eraf gevroren. Ook is hij onlangs 's nachts in elkaar geslagen door een paar dronken mensen, waarbij hij twee tanden verloor. Magic schrok zo van dat verhaal, dat hij iets voor zijn vriend wilde doen.

Ties kende hij al omdat ze ooit samen in een supermarkt hebben gewerkt. "Toen ik zag dat hij dakloos was geworden stapte ik op hem af. Sindsdien drinken we wel eens koffie en koop ik soms wat voor hem."

Magic maakt altijd makkelijk contact met dakloze mensen. "Voor mij is het heel normaal om zwervers precies te behandelen als iedereen. Ik leer ze bijvoorbeeld kennen wanneer ik een blikje geef. Dan maak ik even een praatje."

Duwtje in de rug

Magic kreeg het idee om Ties te verrassen met kunst. "Ik schilder veel zelfportretten. Het leek me een leuk duwtje in de rug om hem een portret van zichzelf te geven. En voor mij was het een goede oefening om eens iemand anders te schilderen."

De kunstenaar ging aan de slag en besloot het niet bij één schilderij te laten. Hij vroeg ook zijn vriend Youssef, een dakloze man uit Schoonhoven, of hij een portret wilde. "Ik heb Youssef leren kennen toen ik in Schoonhoven op school zat. ik spreek nog wel eens met hem af."

Het overhandigen van de portretten was heel bijzonder. "Daklozen voelen zich vaak helemaal niet gezien. Iedereen kijkt weg of scheldt ze uit. Je gaat dan ook slecht naar jezelf kijken. Youssef zei zelfs: 'Nu zie ik dat ik geen slecht persoon ben'."

Voor Ties was het een emotioneel moment. "Hij begon echt te huilen. Ik denk dat hij ineens stil stond bij hoe zwaar zijn leven is geweest."

Zorg voor de medemens

Magic heeft zelf ook wel eens een traan moeten laten tijdens het schilderen. "Hun leven is zo heftig, ik vond het zwaar om er zo mee bezig te zijn, ik heb veel medelijden met ze."

Maar die tranen waren het waard, want volgens Magic is het project een groot succes. "Het is echt hartverwarmend. Als ik een ander help om in zijn licht te staan, schijnt dat licht ook terug op mij."

De kunstenaar deelde het project op Instagram, om mensen te laten zien hoe zwaar het leven voor een dakloze kan zijn. Ook wil hij mensen meegeven dat iemand een klein beetje gezien laten voelen, een wereld van verschil kan maken. "Zorg een beetje voor de medemens."